CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2021 15:24
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
22.06.2021 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş nezdinde dönen 275,682.81 TL mevduatın ilgili hesaplara transferi işlem saatlerinde gerçekleşmemiştir. Bu sebeple fon kurucusundan 240,155.43 TL tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 23.06.2021 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943756
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|| -7,50
|Açılış
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|
1.420
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1.401
18:058,6557
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0058
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
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|
8,6768
En Düşük
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18:0510,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
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|Önceki Kapanış
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|| 2,35
|Açılış
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|: 494,76
|
498,51
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|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|27.588.942
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.128
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.197.778
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|106.514
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|55.807.713
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|84.874.389
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|131.333
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|45.981.819
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.261.630.848
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.171.365.857
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.135.313.803
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|825.545.086
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|736.932.286
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.135.313.803
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|327.942.891
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.171.365.857
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|736.932.286
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.261.630.848
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6525
|8,6557
|% 0,07
|
|Euro
|10,3409
|10,3491
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0478
|12,1082
|% 0,15
|
|Frank
|9,3959
|9,4525
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3000
|2,3116
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|8,70
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,10
|
|B. Petrol
|75,68
|75,68
|0,87
|
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