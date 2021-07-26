CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
26.07.2021 15:14
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin sisteminden kaynaklı gecikme nedeni ile Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na fon kurucusundan 15.000 TL tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 26.07.2021 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951775
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501,55
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|EDIP
|5,06
|20.024.521
|% 10,00
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|AGYO
|2,54
|27.516.546
|% 9,96
|
|TKURU
|236,30
|4.674.660
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.885.214
|% 9,93
|
|DERHL
|4,66
|18.196.534
|% 9,91
|
|MERIT
|17,55
|1.004.896
|% -10,00
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|SELVA
|7,41
|52.422.217
|% -9,41
|
|TRILC
|28,56
|177.174.000
|% -8,40
|
|KSTUR
|234,00
|174.542
|% -8,24
|
|AYES
|17,01
|509.009
|% -8,05
|
|GARAN
|8,14
|1.081.348.842
|% -1,57
|
|KRDMD
|7,38
|596.684.248
|% 1,65
|
|THYAO
|12,31
|590.557.605
|% -3,30
|
|SASA
|29,64
|514.467.830
|% -0,87
|
|PETKM
|5,41
|495.973.137
|% 2,08
|
|GARAN
|8,14
|1.081.348.842
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,80
|206.507.640
|% 0,56
|
|TSKB
|1,23
|137.703.776
|% -1,60
|
|PEKGY
|0,99
|92.297.505
|% -2,94
|
|PETKM
|5,41
|495.973.137
|% 2,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5637
|8,5654
|% 0,20
|
|Euro
|10,1214
|10,1294
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,8057
|11,8649
|% 0,73
|
|Frank
|9,3107
|9,3668
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2771
|2,2885
|% 0,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,08
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,03
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|B. Petrol
|73,23
|73,23
|-0,21
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