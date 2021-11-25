CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Vakıf Faktoring A.Ş.'ye yönelik Kobirate tarafından kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu KR A-1 olarak teyit edilmiş olup, uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu KR AA olarak yukarı yönlü revize edilmiştir ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979585BIST