CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
25.11.2021 13:52
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Vakıf Faktoring A.Ş.'ye yönelik Kobirate tarafından kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu KR A-1 olarak teyit edilmiş olup, uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu KR AA olarak yukarı yönlü revize edilmiştir ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979585
BIST
14:091.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.813
14:0912,0585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1709
|Açılış
|: 11,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
14:0913,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2244
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
14:09693,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 10,30
|Açılış
|: 693,83
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler14:09
|TUCLK
|17,60
|16.582.289
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,00
|1.161.272
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,64
|19.036.711
|% 9,99
|
|IDEAS
|37,26
|26.188.712
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.107.949
|% -9,95
|
|TSPOR
|7,45
|445.635.356
|% -9,37
|
|DITAS
|25,04
|74.989.938
|% -8,75
|
|PETKM
|7,67
|1.700.713.093
|% -3,40
|
|SASA
|39,76
|1.663.363.819
|% 3,43
|
|ASELS
|21,78
|1.195.047.343
|% 3,71
|
|GARAN
|11,76
|942.909.461
|% -0,59
|
|KRDMD
|8,73
|840.638.683
|% -0,57
|
|PETKM
|7,67
|1.700.713.093
|% -3,40
|
|YKBNK
|3,44
|471.094.862
|% -0,86
|
|ODAS
|1,61
|165.508.464
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,73
|840.638.683
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,23
|202.107.017
|% 0,45
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0409
|12,0585
|% 1,44
|
|Euro
|13,5169
|13,5541
|% 1,68
|
|Sterlin
|15,9915
|16,0717
|% 1,21
|
|Frank
|12,8472
|12,9246
|% 1,33
|
|Riyal
|3,2011
|3,2171
|% 1,32
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,86
|
|Altın Gr.
|692
|692
|8,43
|
|Cumhuriyet
|4.556
|4.635
|25,00
|
|Tam
|4.536
|4.656
|8,72
|
|Yarım
|2.193
|2.252
|4,21
|
|Çeyrek
|1.100
|1.126
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,12
|9,13
|0,12
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,29
|