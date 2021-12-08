CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 17:44
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emeklilik Yatırım fonlarımızın İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formlarında Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği kapsamında değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklere ilişkin SPK onay yazısı ve Katılımcılara Duyuru Metni ek'te yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982051
BIST
17:582.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,51
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:5813,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2257
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:5815,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,3241
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:58785,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 10,84
|Açılış
|: 785,22
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:56
|BAGFS
|13,97
|11.509.405
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.174.632
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.041.788
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.034.551
|% 9,99
|
|UNLU
|6,39
|117.254.456
|% 9,98
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|CRDFA
|4,86
|16.422.777
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.870.551
|% -9,97
|
|THYAO
|20,46
|4.928.084.563
|% 6,56
|
|GARAN
|12,00
|4.671.397.131
|% 1,44
|
|SISE
|14,91
|4.552.777.553
|% 1,64
|
|KRDMD
|9,88
|2.615.880.115
|% 1,86
|
|ASELS
|23,96
|2.585.038.692
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,54
|1.879.796.648
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.529.253.031
|% 1,68
|
|GARAN
|12,00
|4.671.397.131
|% 1,44
|
|TSKB
|1,65
|594.770.231
|% 1,85
|
|SISE
|14,91
|4.552.777.553
|% 1,64
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7055
|13,7060
|% 1,60
|
|Euro
|15,4983
|15,5367
|% 2,10
|
|Sterlin
|18,0345
|18,1250
|% 1,26
|
|Frank
|14,7805
|14,8695
|% 1,74
|
|Riyal
|3,6419
|3,6602
|% 1,60
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-2,90
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,41
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,07
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH