CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 17:44
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emeklilik Yatırım fonlarımızın İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formlarında Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği kapsamında değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklere ilişkin SPK onay yazısı ve Katılımcılara Duyuru Metni ek'te yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982052
BIST
17:322.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 27,58
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:3213,7313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2412
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:3215,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3304
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:32786,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 12,54
|Açılış
|: 787,15
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BAGFS
|13,97
|11.476.463
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.618.854
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.930.931
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.312.324
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.760.653
|% -9,97
|
|THYAO
|20,44
|4.745.894.435
|% 6,46
|
|SISE
|14,95
|4.399.157.907
|% 1,91
|
|GARAN
|12,01
|4.324.593.809
|% 1,52
|
|ASELS
|24,06
|2.425.600.468
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,77
|2.266.721.182
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,54
|1.869.706.764
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,64
|1.482.352.989
|% 1,96
|
|GARAN
|12,01
|4.324.593.809
|% 1,52
|
|TSKB
|1,65
|561.399.520
|% 1,85
|
|SISE
|14,95
|4.399.157.907
|% 1,91
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7140
|13,7313
|% 1,79
|
|Euro
|15,5165
|15,5475
|% 2,17
|
|Sterlin
|18,0844
|18,1751
|% 1,54
|
|Frank
|14,8234
|14,9127
|% 2,03
|
|Riyal
|3,6496
|3,6679
|% 1,82
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-3,56
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,68
|
|Cumhuriyet
|5.197
|5.275
|24,00
|
|Tam
|5.175
|5.306
|22,69
|
|Yarım
|2.501
|2.567
|10,98
|
|Çeyrek
|1.255
|1.283
|5,49
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:41MERIT
Yüzde 6.49 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 922 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, SASA
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 03 artarak (% 1.42 ) 1, 782
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, MZHLD, NIBAS, DOBUR, ETYAT, BAGFS, RALYH, HEKTS, ISBIR, ATATP
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, KZBGY, EGEPO, SELVA, CRDFA, TUREX, GESAN, MMCAS, QNBFL, PEKGY