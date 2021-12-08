CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEmeklilik Yatırım fonlarımızın İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formlarında Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği kapsamında değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklere ilişkin SPK onay yazısı ve Katılımcılara Duyuru Metni ek'te yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982052BIST