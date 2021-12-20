CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun ünvan ve Karşılaştırma Ölçütünde değişiklikler yapılmıştır. İlgili değişikliğe ilişkin SPK onay yazısı ve tadil metinleri Ek'te yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984776BIST