CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
26.04.2022 02:17
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik, JCR Eurasia Rating tarafından uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notu "A (tr)"düzeyinden "A+ (tr) düzeyine yukarı yönlü revize edilmiş olup, kısa vadeli ulusal kurum kredi notu J1 (tr) ve görünümleri stabildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023665
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,7915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0071
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8126
En Düşük
14,7775
18:0515,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0156
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,7303
18:05903,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,00
|Açılış
|: 903,36
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
902,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|31,02
|5.961.951
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7899
|14,7915
|% -0,05
|
|Euro
|15,7447
|15,7622
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,5585
|18,6516
|% 0,05
|
|Frank
|15,3028
|15,3950
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9324
|3,9521
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-7,00
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
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17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de