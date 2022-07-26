CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
26.07.2022 23:16
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin sisteminden kaynaklı sorun nedeni ile Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na fon kurucusundan 478,601.03-TL tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047925
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|KAPLM
|64,90
|24.794.576
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|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
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|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
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|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
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|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
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|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
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|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
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|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
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|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
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|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
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|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
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|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
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|GARAN
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|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
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|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,8725
|17,8743
|% 0,09
|
|Euro
|18,1180
|18,1381
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,4517
|21,5593
|% 0,16
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|Frank
|18,5032
|18,6147
|% 0,20
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|Riyal
|4,7426
|4,7664
|% 0,11
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.718
|1.718
|0,41
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,54
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|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
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|Tam
|6.648
|6.721
|8,00
|
|Yarım
|3.239
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|2,00
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|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|0,05
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|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,04
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|B. Petrol
|100
|100
|-0,05
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