CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Yatırım' ın sisteminden kaynaklı sorun nedeni ile Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na fon kurucusundan 4,720.00 TL tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081470BIST