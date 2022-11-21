CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.11.2022 18:26
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
QNB Finans Yatırım' ın sisteminden kaynaklı sorun nedeni ile Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na fon kurucusundan 4,720.00 TL tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081470
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1555
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0427
18:051.039,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,67
|Açılış
|: 1.039,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.037,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6208
|18,6254
|% 0,08
|
|Euro
|19,0577
|19,0795
|% -0,81
|
|Sterlin
|21,8929
|22,0027
|% -0,70
|
|Frank
|19,3376
|19,4541
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9407
|4,9654
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-12,21
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|-7,19
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.958
|7.058
|-73,00
|
|Yarım
|3.385
|3.450
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.725
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|-1,20
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de