CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan "A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş." ile JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş arasında 27/02/2021 tarihi itibariyle imzalanan Kredi Derecelendirme sözleşmesi, Şirket'in talebi üzerine iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.22/04/2022 tarihinde yayımlanan aşağıdaki derecelendirme notları, aksi bildirilmedikçe 22/04/2023 itibarıyla geçerliliğini yitirmiş olacaktır.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A+ (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 (tr) / (Stabil Görünümhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116374BIST