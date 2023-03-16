CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Doruk Faktoring A.Ş.'ye yönelik, JCR tarafından şirketin ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu AA-(tr) seviyesinden AA (tr) seviyesine revize edilirken, kısa vadeli ulusal notu J1+ (tr) şeklinde teyit edilmiştir.Kamuoyunu saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125589BIST