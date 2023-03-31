CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan FibaFaktoring A.Ş.'ye yönelik, JCR tarafından açıklanan derecelendirme notları 30/03/2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini yitirmiştir.TürkRating tarafından Şirketin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu TR AA-, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu TR A1 ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130268BIST