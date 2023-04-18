CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarJCR tarafından yapılan derecelendirme sonrasında fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu A+ (tr) seviyesinden iki kademe yükselerek AA (tr) seviyesine ulaşmıştır. Kısa vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) seviyesinden J1+ (tr) seviyesine yükselmiş, stabil görünüm korunmuştur.Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139644BIST