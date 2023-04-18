CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.04.2023 13:15
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
JCR tarafından yapılan derecelendirme sonrasında fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu A+ (tr) seviyesinden iki kademe yükselerek AA (tr) seviyesine ulaşmıştır. Kısa vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) seviyesinden J1+ (tr) seviyesine yükselmiş, stabil görünüm korunmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139644
BIST
16:355.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -21,50
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.028
16:3519,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 20,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
16:3521,2910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0992
|Açılış
|: 21,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
16:351.244,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.244,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BRSAN
|133,10
|291.326.942
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|27.981.005
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.156.666
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.260.336
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.697.403
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.761.314
|% -9,91
|
|LIDER
|99,20
|49.817.268
|% -8,15
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,76
|81.031.614
|% -5,90
|
|KOZAL
|24,38
|6.748.587.697
|% -1,06
|
|KOZAA
|48,10
|3.084.187.432
|% -2,91
|
|THYAO
|135,80
|2.665.816.456
|% 0,07
|
|EREGL
|34,88
|1.420.939.065
|% -0,74
|
|SISE
|42,56
|1.202.222.577
|% -1,89
|
|KOZAL
|24,38
|6.748.587.697
|% -1,06
|
|EKGYO
|6,73
|731.515.296
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|918.763.149
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,22
|699.649.946
|% 0,69
|
|KOZAA
|48,10
|3.084.187.432
|% -2,91
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4012
|19,4086
|% 0,09
|
|Euro
|21,2702
|21,2892
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,0250
|24,1454
|% 0,50
|
|Frank
|21,5190
|21,6486
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1577
|5,1836
|% 0,17
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|0,79
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.954
|16,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.189
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|-0,06
|