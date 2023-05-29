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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

29.05.2023 18:02
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154462


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Altın Gr. 1.256 1.256 6,13  
Cumhuriyet 8.960 9.095 -222,00  
Tam 8.909 9.154 -219,78  
Yarım 4.367 4.549 -33,00  
Çeyrek 2.190 2.275 -16,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,18 -0,14  
Gümüş Gr. 14,96 14,98 -0,00  
B. Petrol 77,11 77,11 0,13  
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