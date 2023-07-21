CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.07.2023 10:26
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174061
BIST
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11:066.686
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 3,59
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
11:0626,9328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1858
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
11:0629,9837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1342
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
11:061.701,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.701,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler11:04
|SMRTG
|115,60
|662.647.715
|% 9,99
|
|MARKA
|16,74
|28.353.252
|% 9,99
|
|DARDL
|5,66
|104.442.781
|% 9,90
|
|MMCAS
|7,79
|307.791
|% 9,41
|
|YEOTK
|144,40
|346.027.333
|% 9,39
|
|EUYO
|14,77
|354.126
|% -9,99
|
|RALYH
|69,75
|91.952.796
|% -9,94
|
|FORTE
|64,35
|9.146.066
|% -9,94
|
|CANTE
|20,10
|1.249.764.631
|% -7,37
|
|ATSYH
|55,70
|264.965
|% -7,09
|
|ASTOR
|95,25
|3.458.409.373
|% 6,19
|
|THYAO
|223,90
|2.254.519.727
|% -0,58
|
|TUPRS
|92,65
|1.685.980.635
|% 1,81
|
|CANTE
|20,10
|1.249.764.631
|% -7,37
|
|KOZAA
|58,05
|1.205.190.871
|% 0,78
|
|ZOREN
|3,80
|570.432.652
|% 2,43
|
|ODAS
|10,05
|950.343.420
|% 2,55
|
|SKBNK
|2,89
|204.868.167
|% -2,03
|
|EKGYO
|8,46
|586.391.743
|% -0,59
|
|CANTE
|20,10
|1.249.764.631
|% -7,37
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9282
|26,9337
|% 0,70
|
|Euro
|29,9665
|29,9764
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,5649
|34,7383
|% 0,69
|
|Frank
|30,9595
|31,1460
|% 0,67
|
|Riyal
|7,1607
|7,1966
|% 0,69
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-6,16
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.702
|7,17
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.146
|11.270
|-39,00
|
|Yarım
|5.573
|5.661
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.831
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,42
|21,44
|0,13
|
|B. Petrol
|80,43
|80,43
|0,81
|