CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.07.2023 10:26
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174066
BIST
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11:086.679
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,62
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
11:0826,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2058
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
11:0829,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1453
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
11:081.700,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.700,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler11:05
|SMRTG
|115,60
|662.647.715
|% 9,99
|
|MARKA
|16,74
|28.353.252
|% 9,99
|
|MMCAS
|7,79
|307.791
|% 9,41
|
|YEOTK
|144,40
|346.027.333
|% 9,39
|
|OYAYO
|30,60
|19.286.294
|% 9,29
|
|EUYO
|14,77
|354.126
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|9.214.534
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|91.953.144
|% -9,94
|
|CANTE
|19,74
|1.335.531.887
|% -9,03
|
|ATSYH
|55,70
|264.965
|% -7,09
|
|ASTOR
|95,30
|3.473.523.905
|% 6,24
|
|THYAO
|224,10
|2.308.450.996
|% -0,49
|
|TUPRS
|92,75
|1.697.110.005
|% 1,92
|
|CANTE
|19,74
|1.335.531.887
|% -9,03
|
|KOZAA
|58,25
|1.215.937.247
|% 1,13
|
|ZOREN
|3,82
|583.494.597
|% 2,96
|
|ODAS
|10,06
|978.404.151
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,89
|210.456.818
|% -2,03
|
|EKGYO
|8,46
|590.460.129
|% -0,59
|
|CANTE
|19,74
|1.335.531.887
|% -9,03
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9278
|26,9333
|% 0,70
|
|Euro
|29,9694
|29,9812
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,5630
|34,7363
|% 0,68
|
|Frank
|30,9577
|31,1442
|% 0,67
|
|Riyal
|7,1587
|7,1946
|% 0,66
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-6,10
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.702
|7,06
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.150
|11.291
|-18,00
|
|Yarım
|5.575
|5.672
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.836
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,42
|21,45
|0,14
|
|B. Petrol
|80,44
|80,44
|0,82
|