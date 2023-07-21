CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.07.2023 10:27
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174081
BIST
'
11:086.675
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -7,04
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
11:0826,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1867
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
11:0829,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1499
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
11:081.700,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.700,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler11:08
|SMRTG
|115,60
|667.591.465
|% 9,99
|
|MARKA
|16,74
|29.405.548
|% 9,99
|
|DARDL
|5,66
|105.328.102
|% 9,90
|
|YEOTK
|144,60
|422.540.948
|% 9,55
|
|MMCAS
|7,79
|307.791
|% 9,41
|
|EUYO
|14,77
|354.126
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|9.389.244
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|92.463.714
|% -9,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|ATSYH
|55,70
|264.965
|% -7,09
|
|ASTOR
|95,15
|3.518.192.255
|% 6,08
|
|THYAO
|223,50
|2.355.405.908
|% -0,75
|
|TUPRS
|92,25
|1.748.028.821
|% 1,37
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|KOZAA
|58,20
|1.236.080.036
|% 1,04
|
|ZOREN
|3,79
|609.777.881
|% 2,16
|
|ODAS
|10,08
|992.809.593
|% 2,86
|
|SKBNK
|2,90
|212.746.202
|% -1,69
|
|EKGYO
|8,43
|611.389.017
|% -0,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9282
|26,9337
|% 0,70
|
|Euro
|29,9847
|29,9994
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,5489
|34,7221
|% 0,64
|
|Frank
|30,9726
|31,1592
|% 0,71
|
|Riyal
|7,1604
|7,1963
|% 0,68
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,50
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,81
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.122
|11.249
|-60,00
|
|Yarım
|5.561
|5.650
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,12
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,57
|