CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.08.2023 23:44
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179436
BIST
'
17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -48,45
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0334
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
26,9691
En Düşük
26,9316
17:5929,6352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0270
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,6352
En Düşük
29,5704
17:591.684,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -14,90
|Açılış
|: 1.684,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.681,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,33
|2.025.489
|% 233,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9451
|26,9691
|% 0,12
|
|Euro
|29,5921
|29,6352
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,3277
|34,4999
|% -0,25
|
|Frank
|30,6713
|30,8560
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1609
|7,1968
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-21,48
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.685
|-14,90
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.014
|11.129
|-41,00
|
|Yarım
|5.511
|5.590
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.795
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,06
|-0,36
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|0,32
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem