CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
31.12.2020 09:08
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895875
BIST
10:251.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,30
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
10:257,3713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3424
10:259,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0285
10:25446,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,71
|Açılış
|: 446,73
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,70
BIST En Aktif Hisseler10:25
|PKENT
|913,00
|434.588
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,78
|28.706.704
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|34.211.025
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|1.846.216
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|IDEAS
|12,44
|646.859
|% -5,76
|
|INVEO
|44,30
|25.440.526
|% -4,69
|
|OSMEN
|29,22
|508.217
|% -3,63
|
|ARZUM
|26,68
|358.611.168
|% -2,41
|
|ODAS
|3,91
|93.635.352
|% -0,51
|
|DOCO
|635,50
|91.674.443
|% 3,65
|
|KOZAL
|96,90
|82.697.546
|% -0,26
|
|OYAKC
|8,80
|65.145.062
|% 0,11
|
|ODAS
|3,91
|93.635.352
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,25
|16.402.016
|% -1,57
|
|ARZUM
|26,68
|358.611.168
|% -2,41
|
|HLGYO
|3,26
|26.379.007
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,80
|65.145.062
|% 0,11
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3632
|7,3713
|% -0,16
|
|Euro
|9,0528
|9,0639
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,0014
|10,0516
|% -0,23
|
|Frank
|8,3121
|8,3622
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% -0,40
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-3,64
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,45
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,60
|51,60
|-0,03
|