CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
31.12.2020 09:08
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895879
BIST
10:251.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,30
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
10:257,3713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3424
10:259,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0285
10:25446,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,73
|Açılış
|: 446,73
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,70
BIST En Aktif Hisseler10:23
|PKENT
|913,00
|434.588
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,78
|15.760.385
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|1.846.216
|% 9,95
|
|SEYKM
|37,30
|1.221.911
|% 9,71
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|IDEAS
|12,45
|646.859
|% -5,68
|
|KARTN
|95,00
|7.313.248
|% -5,00
|
|GUBRF
|87,60
|814.979.595
|% 4,22
|
|ARZUM
|27,34
|327.492.882
|% 0,00
|
|AFYON
|5,12
|157.223.290
|% 1,59
|
|ASELS
|18,26
|139.772.553
|% -0,98
|
|GARAN
|10,27
|136.508.963
|% -0,96
|
|AFYON
|5,12
|157.223.290
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,10
|93.212.445
|% 0,32
|
|KRDMD
|5,77
|136.347.704
|% 0,70
|
|ODAS
|3,91
|90.689.175
|% -0,51
|
|GSDHO
|2,51
|50.886.079
|% 0,00
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3633
|7,3692
|% -0,19
|
|Euro
|9,0572
|9,0718
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0142
|10,0644
|% -0,10
|
|Frank
|8,3243
|8,3744
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,25
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-3,90
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|-0,10
|