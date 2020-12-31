CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
31.12.2020 09:14
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895895
BIST
10:331.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
10:337,3690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3424
10:339,0755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0114
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0285
10:33446,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,63
|Açılış
|: 446,83
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler10:31
|TKNSA
|12,78
|29.873.148
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|34.805.438
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|2.114.029
|% 9,95
|
|INTEM
|40,96
|6.040.328
|% 9,93
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|IDEAS
|12,40
|1.157.411
|% -6,06
|
|SILVR
|8,25
|7.478.732
|% -5,28
|
|GUBRF
|87,95
|883.553.070
|% 4,64
|
|ARZUM
|26,16
|378.815.692
|% -4,32
|
|KRDMD
|5,78
|175.052.350
|% 0,87
|
|AFYON
|5,13
|171.981.924
|% 1,79
|
|GARAN
|10,31
|170.493.945
|% -0,58
|
|YKBNK
|3,10
|104.702.741
|% 0,32
|
|AFYON
|5,13
|171.981.924
|% 1,79
|
|KRDMD
|5,78
|175.052.350
|% 0,87
|
|ODAS
|3,92
|96.252.006
|% -0,25
|
|GSDHO
|2,52
|59.093.338
|% 0,40
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3651
|7,3705
|% -0,17
|
|Euro
|9,0552
|9,0675
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,9949
|10,0450
|% -0,29
|
|Frank
|8,3047
|8,3547
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9526
|1,9624
|% -0,49
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-3,90
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|-0,10
|