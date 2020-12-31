CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
31.12.2020 09:14
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895899
BIST
10:301.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
10:307,3709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3424
10:309,0659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0285
10:30446,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,00
|Açılış
|: 446,46
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,30
BIST En Aktif Hisseler10:30
|PKENT
|913,00
|434.588
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,78
|29.497.199
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|34.627.759
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|2.114.029
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|IDEAS
|12,41
|963.081
|% -5,98
|
|BRYAT
|470,00
|24.086.986
|% -4,90
|
|GUBRF
|87,50
|866.070.325
|% 4,10
|
|ARZUM
|26,16
|378.815.692
|% -4,32
|
|KRDMD
|5,77
|174.543.928
|% 0,70
|
|AFYON
|5,10
|167.468.596
|% 1,19
|
|GARAN
|10,29
|155.394.309
|% -0,77
|
|YKBNK
|3,09
|103.617.933
|% 0,00
|
|AFYON
|5,10
|167.468.596
|% 1,19
|
|KRDMD
|5,77
|174.543.928
|% 0,70
|
|ODAS
|3,91
|94.841.415
|% -0,51
|
|GSDHO
|2,52
|57.673.773
|% 0,40
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3644
|7,3709
|% -0,17
|
|Euro
|9,0578
|9,0659
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0079
|10,0581
|% -0,16
|
|Frank
|8,3172
|8,3673
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9556
|1,9654
|% -0,33
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-0,04
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,07
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|-0,08
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, HALKB, ASELS
-
10:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, YKBNK
-
10:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 95 kaybederek (% -0.37 ) 1, 328
-
10:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, KRONT, UMPAS, PKENT, SNKRN, TKNSA
-
10:42
TGSAS, SNKRN, CLEBI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında