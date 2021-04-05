CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.04.2021 11:19
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923201
BIST
11:151.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:158,1658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:159,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:15453,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,26
|Açılış
|: 453,86
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ERBOS
|75,90
|43.817.118
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|109.482.206
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.757.582
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.112.981
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,00
|10.391.141
|% -9,47
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,70
|119.429.483
|% -7,04
|
|BJKAS
|8,69
|377.566.099
|% -5,54
|
|KOZAL
|126,50
|331.115.949
|% 1,12
|
|GARAN
|6,90
|293.388.126
|% 0,27
|
|JANTS
|884,60
|210.402.326
|% 6,96
|
|SISE
|7,47
|204.016.167
|% 1,08
|
|BJKAS
|8,69
|377.566.099
|% -5,54
|
|GARAN
|6,90
|293.388.126
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,70
|119.429.483
|% -7,04
|
|PETKM
|6,10
|175.931.705
|% 1,84
|
|SISE
|7,47
|204.016.167
|% 1,08
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1587
|8,1658
|% 0,16
|
|Euro
|9,5930
|9,6105
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,2884
|11,3450
|% 0,42
|
|Frank
|8,6324
|8,6844
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1721
|2,1830
|% 0,23
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,87
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|-1,08
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:29IZFAS
Yüzde 9.48 oranında artışla 12.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 971, 437 adet işlem
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, PGSUS, KOZAA
-
11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 56 artarak (% 0.29 ) 1, 236
-
11:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SNKRN, BANVT, SNPAM, DERHL, NTGAZ, ERBOS
-
11:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UTPYA, FORMT