CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.04.2021 11:19
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923200
BIST
16:141.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:148,1123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0402
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:149,5756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:14449,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,25
|Açılış
|: 449,88
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:14
|JANTS
|909,70
|310.442.289
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|47.341.687
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.631.445
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.931.950
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|19.799.797
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.420.114
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.342.394.459
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,42
|964.603.815
|% -8,48
|
|KOZAL
|125,80
|730.140.422
|% 0,56
|
|GARAN
|6,89
|612.801.965
|% 0,12
|
|SASA
|47,18
|512.524.665
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,02
|1.342.394.459
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|140.454.440
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,42
|964.603.815
|% -8,48
|
|GARAN
|6,89
|612.801.965
|% 0,12
|
|ODAS
|3,69
|306.201.444
|% 5,13
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-7,50
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,66
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,68
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-1,63
|