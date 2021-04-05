CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.04.2021 14:28
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metinleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923307
BIST
15:571.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,17
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
15:578,1162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0363
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
15:579,5730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
15:57449,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,24
|Açılış
|: 449,83
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,23
BIST En Aktif Hisseler15:55
|ERBOS
|75,90
|46.964.008
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|309.576.255
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.590.436
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.666.082
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.330.571
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,03
|1.293.147.257
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,30
|885.836.990
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,20
|707.126.855
|% 0,88
|
|GARAN
|6,89
|597.062.516
|% 0,12
|
|SOKM
|12,61
|500.063.047
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,03
|1.293.147.257
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,17
|126.601.803
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,30
|885.836.990
|% -9,78
|
|GARAN
|6,89
|597.062.516
|% 0,12
|
|ODAS
|3,65
|286.398.988
|% 3,99
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1156
|8,1161
|% -0,45
|
|Euro
|9,5636
|9,5761
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,2252
|11,2815
|% -0,14
|
|Frank
|8,5950
|8,6467
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1571
|2,1679
|% -0,47
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,34
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,52
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,26
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:07KRTEK
Yüzde 9.96 oranında artışla 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 108, 585 adet işlem
-
16:06AKCNS
Yüzde 4.85 oranında artışla 19.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 721, 948 adet işlem
-
16:03XU100
Endeks 1, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 12, 021.00 milyon TL de
-
16:03RAYSG
Yüzde 7.27 oranında artışla 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 446, 621 adet işlem
-
16:02VERUS
Yüzde 7.24 oranında artışla 65.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 610, 532 adet işlem