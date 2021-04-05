CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.04.2021 14:28
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metinleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923308
BIST
15:561.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
15:568,1234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
15:569,5757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
15:56449,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,14
|Açılış
|: 449,98
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,32
BIST En Aktif Hisseler15:56
|JANTS
|909,70
|309.616.281
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|46.964.843
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.590.449
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|44.213.012
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.337.649
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,01
|1.314.344.660
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,30
|900.740.981
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,10
|709.702.108
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|597.779.868
|% 0,27
|
|SOKM
|12,61
|500.916.400
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,01
|1.314.344.660
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,17
|134.559.907
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,30
|900.740.981
|% -9,78
|
|GARAN
|6,90
|597.779.868
|% 0,27
|
|ODAS
|3,66
|294.424.349
|% 4,27
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1162
|8,1234
|% -0,36
|
|Euro
|9,5616
|9,5757
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,2257
|11,2820
|% -0,13
|
|Frank
|8,5935
|8,6453
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1569
|2,1677
|% -0,48
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,25
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.985
|3.031
|3,00
|
|Tam
|2.966
|3.043
|-4,40
|
|Yarım
|1.434
|1.472
|-2,13
|
|Çeyrek
|719
|736
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|63,64
|63,64
|-1,22
|