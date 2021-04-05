CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.04.2021 14:28
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metinleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923305
BIST
16:391.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:398,1243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0282
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:399,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:39449,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,39
|Açılış
|: 449,73
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:39
|JANTS
|909,70
|310.757.955
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.797.904
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.637.875
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|45.572.092
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.510.326
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,02
|1.358.348.359
|% 5,21
|
|KOZAL
|126,50
|755.145.540
|% 1,12
|
|SOKM
|12,68
|508.644.600
|% 0,79
|
|ODAS
|3,71
|370.199.976
|% 5,70
|
|RTALB
|27,68
|347.186.348
|% -9,36
|
|EKGYO
|2,02
|1.358.348.359
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,17
|144.643.001
|% 4,46
|
|ODAS
|3,71
|370.199.976
|% 5,70
|
|KLGYO
|2,26
|96.155.140
|% 2,73
|
|SOKM
|12,68
|508.644.600
|% 0,79
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1181
|8,1243
|% -0,35
|
|Euro
|9,5810
|9,5938
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,2405
|11,2968
|% -0,00
|
|Frank
|8,6061
|8,6579
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1586
|2,1694
|% -0,40
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,31
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-9,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-9,11
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|-1,45
|