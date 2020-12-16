CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.12.2020 19:16
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
SPK'nın 15/12/2020 Tarih ve E-12233903-325.07-12868 Sayılı yazısı ile Fonlarımızın Ünvan, İçtüzük, İzahname ve Mevzuatsal değişiklikleri onaylanmıştır.
Yapılan değişikliklere ilişkin tadil metinleri Ek'te yer almaktadır.
Kamuoyunu duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893569
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|BRYAT
|380,80
|64.495.946
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|IZTAR
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|1.681.409
|% 9,99
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|IDGYO
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|11.173.874
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|% -10,00
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|NUGYO
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|EKGYO
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|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7949
|7,7965
|% -0,51
|
|Euro
|9,4908
|9,4927
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,33
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|18,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,71
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,76
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,38
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
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