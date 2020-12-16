CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 15/12/2020 Tarih ve E-12233903-325.07-12868 Sayılı yazısı ile Fonlarımızın Ünvan, İçtüzük, İzahname ve Mevzuatsal değişiklikleri onaylanmıştır.Yapılan değişikliklere ilişkin tadil metinleri Ek'te yer almaktadır.Kamuoyunu duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893569BIST