CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.12.2020 16:41
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 15/12/2020 Tarih ve E-12233903-325.07-12868 Sayılı yazısı ile Fonlarımızın Ünvan, İçtüzük, İzahname ve Mevzuatsal değişiklikleri onaylanmıştır.
Yapılan değişikliklere ilişkin tadil metinleri Ek'te yer almaktadır.
Kamuoyunu duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893668
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7192
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0834
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7098
18:059,4672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0433
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4574
18:05471,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,24
|Açılış
|: 470,66
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.490
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7159
|7,7192
|% -1,07
|
|Euro
|9,4610
|9,4672
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,4657
|10,5181
|% -0,32
|
|Frank
|8,7100
|8,7625
|% -0,76
|
|Riyal
|2,0545
|2,0648
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|29,57
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,10
|
|B. Petrol
|51,56
|51,56
|0,49
|