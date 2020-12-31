CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.12.2020 09:00
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895855
BIST
10:231.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,82
|Açılış
|: 1.481
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|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.484
En Düşük
1.472
10:237,3719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3940
En Düşük
7,3424
10:239,0690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 9,0650
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|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0957
En Düşük
9,0285
10:23447,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,02
|Açılış
|: 447,44
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|Önceki Kapanış
|: 449,47
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450,87
En Düşük
446,98
BIST En Aktif Hisseler10:23
|PKENT
|913,00
|434.588
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,78
|14.320.616
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|25.386.767
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|1.760.043
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|IDEAS
|12,45
|646.859
|% -5,68
|
|KARTN
|95,00
|7.313.248
|% -5,00
|
|GUBRF
|87,65
|766.211.305
|% 4,28
|
|ARZUM
|27,62
|305.141.307
|% 1,02
|
|AFYON
|5,07
|145.846.115
|% 0,60
|
|ASELS
|18,28
|131.103.168
|% -0,87
|
|GARAN
|10,29
|124.716.618
|% -0,77
|
|AFYON
|5,07
|145.846.115
|% 0,60
|
|YKBNK
|3,09
|83.545.797
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,75
|117.937.407
|% 0,35
|
|TSKB
|1,79
|34.643.655
|% -0,56
|
|ODAS
|3,91
|73.780.255
|% -0,51
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3638
|7,3719
|% -0,15
|
|Euro
|9,0532
|9,0690
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0163
|10,0665
|% -0,08
|
|Frank
|8,3284
|8,3786
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9581
|1,9679
|% -0,21
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-3,90
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,45
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|-0,09
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