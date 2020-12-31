CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.12.2020 09:01
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895861
BIST
10:481.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,49
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
10:487,3772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3424
10:489,0813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0172
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0285
10:48448,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,73
|Açılış
|: 448,74
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler10:46
|TKNSA
|12,78
|30.762.291
|% 9,98
|
|INTEM
|40,98
|7.254.910
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|35.675.268
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|2.220.958
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|KARTN
|93,55
|25.541.097
|% -6,45
|
|VANGD
|7,56
|1.977.199
|% -6,32
|
|GUBRF
|87,90
|1.012.559.506
|% 4,58
|
|ARZUM
|26,56
|475.421.761
|% -2,85
|
|GARAN
|10,29
|219.495.938
|% -0,77
|
|AFYON
|5,13
|201.717.867
|% 1,79
|
|KRDMD
|5,77
|188.404.813
|% 0,70
|
|YKBNK
|3,10
|127.216.664
|% 0,32
|
|AFYON
|5,13
|201.717.867
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,13
|75.075.226
|% -0,93
|
|KRDMD
|5,77
|188.404.813
|% 0,70
|
|ODAS
|3,90
|118.535.236
|% -0,76
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3697
|7,3769
|% -0,09
|
|Euro
|9,0605
|9,0720
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0218
|10,0720
|% -0,02
|
|Frank
|8,3278
|8,3780
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% -0,22
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,78
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|-0,10
|
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