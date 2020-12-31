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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

31.12.2020 09:04



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895863


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Altın Gr. 447 447 -2,02  
Cumhuriyet 2.959 3.004 14,00  
Tam 2.946 3.020 15,14  
Yarım 1.424 1.461 7,32  
Çeyrek 714 731 3,67  
Gümüş.Ons 26,46 26,50 -0,16  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,06  
B. Petrol 51,53 51,53 -0,10  
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