CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.12.2020 09:00
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895853
BIST
10:471.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,95
|Açılış
|: 1.481
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|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.484
En Düşük
1.472
10:477,3796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3940
En Düşük
7,3424
10:479,0793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,0650
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|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0957
En Düşük
9,0285
10:47448,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,73
|Açılış
|: 448,74
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|Önceki Kapanış
|: 449,47
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450,87
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler10:45
|INTEM
|40,98
|7.245.566
|% 9,98
|
|TKNSA
|12,78
|30.672.831
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|35.604.866
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|2.220.958
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|VANGD
|7,56
|1.977.199
|% -6,32
|
|KARTN
|94,00
|24.390.996
|% -6,00
|
|GUBRF
|87,90
|1.005.646.911
|% 4,58
|
|ARZUM
|26,56
|443.542.778
|% -2,85
|
|GARAN
|10,28
|205.719.959
|% -0,87
|
|AFYON
|5,12
|199.690.075
|% 1,59
|
|KRDMD
|5,76
|184.661.123
|% 0,52
|
|YKBNK
|3,10
|126.941.382
|% 0,32
|
|AFYON
|5,12
|199.690.075
|% 1,59
|
|KRDMD
|5,76
|184.661.123
|% 0,52
|
|ODAS
|3,90
|117.764.423
|% -0,76
|
|ISYAT
|3,64
|97.935.646
|% 6,12
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3737
|7,3806
|% -0,04
|
|Euro
|9,0690
|9,0810
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,0127
|10,0629
|% -0,11
|
|Frank
|8,3271
|8,3772
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9577
|1,9675
|% -0,23
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,60
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|-0,11
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