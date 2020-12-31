CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.12.2020 09:01
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895860
BIST
10:511.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,22
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.484
En Düşük
1.472
10:517,3792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3424
10:519,0792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0151
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0957
En Düşük
9,0285
10:51449,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 449,49
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler10:51
|PSDTC
|19,71
|15.983.452
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|15.983.452
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|15.983.452
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|15.983.452
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,78
|30.955.307
|% 9,98
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
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|VANGD
|7,56
|1.977.199
|% -6,32
|
|BRYAT
|465,00
|34.825.031
|% -5,91
|
|GUBRF
|87,70
|1.027.014.517
|% 4,34
|
|ARZUM
|27,12
|543.821.447
|% -0,80
|
|GARAN
|10,29
|220.627.641
|% -0,77
|
|AFYON
|5,16
|210.640.271
|% 2,38
|
|KRDMD
|5,76
|192.847.276
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,14
|95.729.628
|% -0,47
|
|AFYON
|5,16
|210.640.271
|% 2,38
|
|YKBNK
|3,09
|127.601.388
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,76
|192.847.276
|% 0,52
|
|ISYAT
|3,61
|108.960.601
|% 5,25
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3714
|7,3792
|% -0,05
|
|Euro
|9,0653
|9,0792
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0411
|10,0915
|% 0,17
|
|Frank
|8,3427
|8,3930
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9614
|1,9712
|% -0,04
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,60
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|-0,11
|