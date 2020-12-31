CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.12.2020 09:05
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895867
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
0
En Düşük
0
18:057,3772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3663
18:059,0769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0335
18:05448,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,35
|Açılış
|: 448,12
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETUN
|23,90
|21.754.452
|% 2,99
|
|PNSUT
|23,98
|59.075.878
|% 2,62
|
|EGGUB
|145,30
|79.786.090
|% 0,87
|
|OYAKC
|8,79
|286.691.737
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,79
|286.691.737
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,70
|215.143.271
|% 0,00
|
|SEKFK
|6,43
|6.097.972
|% 0,00
|
|TURGG
|113,20
|51.195.889
|% 0,00
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 0,00
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 0,00
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 0,00
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3717
|7,3812
|% -0,03
|
|Euro
|9,0616
|9,0784
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,0454
|10,0957
|% 0,21
|
|Frank
|8,3458
|8,3961
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9642
|1,9741
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-6,47
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,07
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|-0,02
|