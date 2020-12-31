CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.12.2020 09:05
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895870
BIST
10:371.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
10:377,3783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3424
10:379,0778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0957
En Düşük
9,0285
10:37447,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,81
|Açılış
|: 447,66
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler10:35
|INTEM
|40,98
|6.552.226
|% 9,98
|
|TKNSA
|12,78
|30.172.149
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|34.940.678
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|2.172.431
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|BRYAT
|466,80
|29.276.877
|% -5,54
|
|SILVR
|8,25
|7.478.732
|% -5,28
|
|GUBRF
|87,90
|943.142.246
|% 4,58
|
|ARZUM
|26,16
|378.815.692
|% -4,32
|
|AFYON
|5,14
|186.719.071
|% 1,98
|
|KRDMD
|5,77
|181.249.518
|% 0,70
|
|GARAN
|10,30
|181.026.759
|% -0,68
|
|AFYON
|5,14
|186.719.071
|% 1,98
|
|YKBNK
|3,10
|105.820.601
|% 0,32
|
|KRDMD
|5,77
|181.249.518
|% 0,70
|
|ODAS
|3,91
|99.001.864
|% -0,51
|
|GSDHO
|2,52
|60.699.419
|% 0,40
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3729
|7,3812
|% -0,03
|
|Euro
|9,0667
|9,0784
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,9984
|10,0486
|% -0,26
|
|Frank
|8,3124
|8,3625
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -0,39
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,60
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|-0,11
|