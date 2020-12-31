CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.12.2020 09:05
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895871
BIST
10:411.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,95
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.484
En Düşük
1.472
10:417,3801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3940
En Düşük
7,3424
10:419,0811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0170
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0957
En Düşük
9,0285
10:41448,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,02
|Açılış
|: 448,44
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler10:41
|TKNSA
|12,78
|30.648.012
|% 9,98
|
|INTEM
|40,98
|7.159.549
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|35.379.995
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|2.172.431
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|VANGD
|7,56
|1.977.199
|% -6,32
|
|SILVR
|8,25
|7.478.732
|% -5,28
|
|GUBRF
|87,85
|975.640.406
|% 4,52
|
|ARZUM
|26,10
|378.904.254
|% -4,54
|
|GARAN
|10,29
|197.487.054
|% -0,77
|
|AFYON
|5,12
|196.189.130
|% 1,59
|
|KRDMD
|5,76
|183.533.435
|% 0,52
|
|AFYON
|5,12
|196.189.130
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,08
|114.076.693
|% -0,32
|
|KRDMD
|5,76
|183.533.435
|% 0,52
|
|ODAS
|3,89
|111.639.257
|% -1,02
|
|ISYAT
|3,63
|90.872.977
|% 5,83
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3743
|7,3801
|% -0,04
|
|Euro
|9,0705
|9,0811
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,0106
|10,0608
|% -0,14
|
|Frank
|8,3237
|8,3739
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9569
|1,9667
|% -0,27
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-3,90
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|-0,10
|