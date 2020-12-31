CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
31.12.2020 09:22
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895915
BIST
10:001.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.482
En Düşük
1.480
10:007,3667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3640
10:009,0667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0335
10:00447,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,70
|Açılış
|: 447,76
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,98
BIST En Aktif Hisseler09:55
|PKENT
|913,00
|434.588
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,78
|5.592.681
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|ARZUM
|30,06
|127.184.732
|% 9,95
|
|TGSAS
|12,71
|841.275
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|YAPRK
|63,50
|36.068
|% -9,42
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|OSMEN
|28,84
|87.068
|% -4,88
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 0,00
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 0,00
|
|HEKTS
|19,90
|863.410.218
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,51
|489.334.019
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 0,00
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3712
|% -0,16
|
|Euro
|9,0565
|9,0708
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,0263
|10,0766
|% 0,02
|
|Frank
|8,3338
|8,3840
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% -0,06
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-4,20
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|-0,06
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, EKGYO, OYAKC
-
10:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GUBRF, DOHOL
-
10:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 39 artarak (% 0.03 ) 1, 333
-
10:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKNSA, PKENT, SNKRN, ARZUM, TGSAS, UMPAS
-
10:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, BASCM