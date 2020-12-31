CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
31.12.2020 09:22
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895918
BIST
10:391.473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,60
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.484
En Düşük
1.472
10:397,3801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3940
En Düşük
7,3424
10:399,0834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0193
|Açılış
|: 9,0650
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|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0957
En Düşük
9,0285
10:39448,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,92
|Açılış
|: 448,54
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|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler10:37
|INTEM
|40,98
|6.552.226
|% 9,98
|
|TKNSA
|12,78
|30.172.149
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|34.940.678
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|2.172.431
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|BRYAT
|466,80
|29.276.877
|% -5,54
|
|SILVR
|8,25
|7.478.732
|% -5,28
|
|GUBRF
|87,90
|943.142.246
|% 4,58
|
|ARZUM
|26,16
|378.815.692
|% -4,32
|
|AFYON
|5,14
|186.719.071
|% 1,98
|
|KRDMD
|5,77
|181.249.518
|% 0,70
|
|GARAN
|10,30
|181.026.759
|% -0,68
|
|AFYON
|5,14
|186.719.071
|% 1,98
|
|YKBNK
|3,10
|105.820.601
|% 0,32
|
|KRDMD
|5,77
|181.249.518
|% 0,70
|
|ODAS
|3,91
|99.001.864
|% -0,51
|
|GSDHO
|2,52
|60.699.419
|% 0,40
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3724
|7,3783
|% -0,07
|
|Euro
|9,0648
|9,0778
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,0032
|10,0534
|% -0,21
|
|Frank
|8,3162
|8,3663
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9553
|1,9651
|% -0,35
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-3,90
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|-0,10
|