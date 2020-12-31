CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
31.12.2020 09:22
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895923
BIST
10:381.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.481
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|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.484
En Düşük
1.472
10:387,3787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3940
En Düşük
7,3424
10:389,0753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 9,0650
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|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0957
En Düşük
9,0285
10:38448,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,04
|Açılış
|: 447,66
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|Önceki Kapanış
|: 449,47
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450,87
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler10:38
|TKNSA
|12,78
|30.472.862
|% 9,98
|
|INTEM
|40,98
|7.159.549
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|35.379.995
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|2.172.431
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|VANGD
|7,56
|1.977.199
|% -6,32
|
|SILVR
|8,25
|7.478.732
|% -5,28
|
|GUBRF
|87,90
|966.226.375
|% 4,58
|
|ARZUM
|26,16
|378.815.692
|% -4,32
|
|GARAN
|10,28
|195.614.717
|% -0,87
|
|AFYON
|5,12
|193.558.475
|% 1,59
|
|KRDMD
|5,76
|183.533.435
|% 0,52
|
|AFYON
|5,12
|193.558.475
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,09
|113.186.558
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,76
|183.533.435
|% 0,52
|
|ODAS
|3,90
|101.775.487
|% -0,76
|
|GSDHO
|2,52
|64.355.020
|% 0,40
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3726
|7,3787
|% -0,06
|
|Euro
|9,0641
|9,0753
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,0158
|10,0660
|% -0,08
|
|Frank
|8,3294
|8,3796
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% -0,20
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-0,04
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,07
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|-0,08
|