CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun izahnamesine pay artış dökümanı eklenmiş olup, güncel izahname bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907139BIST