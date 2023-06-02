CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.06.2023 11:45
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155546
BIST
15:165.096
En Düşük
|Değişim
|: 2,74%
|| 136,00
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:1620,8958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0917
|Açılış
|: 21,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:1622,6175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1017
|Açılış
|: 22,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:161.329,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.329,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:16
|TKFEN
|33,46
|193.303.385
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|147.195.396
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,40
|47.021.721
|% 9,29
|
|YKBNK
|11,49
|2.636.356.393
|% 9,12
|
|MARKA
|11,26
|3.648.983
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.282.463
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|432.662.636
|% -9,94
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|YYAPI
|2,75
|142.356.774
|% -4,51
|
|THYAO
|149,40
|4.416.744.620
|% 1,63
|
|GARAN
|28,80
|3.804.864.569
|% 6,12
|
|ISCTR
|12,22
|3.245.262.674
|% 7,19
|
|AKBNK
|17,46
|2.736.552.356
|% 6,85
|
|YKBNK
|11,49
|2.636.356.393
|% 9,12
|
|ISCTR
|12,22
|3.245.262.674
|% 7,19
|
|YKBNK
|11,49
|2.636.356.393
|% 9,12
|
|EKGYO
|7,35
|1.428.952.146
|% 1,52
|
|SKBNK
|2,52
|460.769.965
|% 4,56
|
|AKBNK
|17,46
|2.736.552.356
|% 6,85
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8784
|20,8958
|% 0,44
|
|Euro
|22,4636
|22,6175
|% 0,45
|
|Sterlin
|26,0644
|26,1951
|% 0,36
|
|Frank
|22,9357
|23,0739
|% 0,29
|
|Riyal
|5,5497
|5,5776
|% 0,38
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|2,12
|
|Altın Gr.
|1.328
|1.328
|6,00
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|-78,36
|
|Yarım
|4.404
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,03
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,23
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31AVHOL
Yüzde 7.89 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 215, 436 adet işlem
-
15:30AHGAZ
Yüzde 7.31 oranında artışla 102.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 378, 897 adet işlem
-
15:29KRGYO
Yüzde 7.33 oranında artışla 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 492 adet işlem
-
15:28AKBNK
Yüzde 6.85 oranında artışla 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 672, 737 adet işlem
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15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, SASA, ISCTR