CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:02
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905818
BIST
10:521.487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,08
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
10:527,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0370
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
10:528,9255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
10:52437,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,76
|Açılış
|: 437,19
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler10:52
|PKENT
|1.524,60
|2.665.756
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|277.493
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,80
|830.385
|% -6,20
|
|GUBRF
|75,55
|596.745.897
|% 9,33
|
|KARSN
|5,27
|449.761.594
|% 5,61
|
|GARAN
|9,20
|286.111.669
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,35
|283.560.788
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,74
|258.771.852
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,35
|283.560.788
|% -0,84
|
|KARSN
|5,27
|449.761.594
|% 5,61
|
|DOHOL
|3,74
|258.771.852
|% 0,54
|
|TSKB
|1,84
|105.573.600
|% 1,66
|
|SKBNK
|1,48
|80.762.959
|% 1,37
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3664
|7,3712
|% 0,50
|
|Euro
|8,9206
|8,9255
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,0616
|10,1121
|% 0,20
|
|Frank
|8,2508
|8,3005
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9584
|1,9682
|% 0,45
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|3,52
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|0,01
|