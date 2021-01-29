CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 10:53
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905815
BIST
12:181.492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,75
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:187,3282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3241
12:188,8776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8716
12:18436,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,84
|Açılış
|: 436,27
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:18
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|865.745.322
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|390.555
|% 9,99
|
|CMBTN
|402,00
|20.449.837
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|36,88
|2.942.425
|% -8,49
|
|GUBRF
|76,00
|865.745.322
|% 9,99
|
|GARAN
|9,27
|692.855.624
|% -1,28
|
|KARSN
|5,35
|615.623.202
|% 7,21
|
|KOZAL
|116,30
|503.907.094
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,37
|501.076.219
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|501.076.219
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|483.905.568
|% 1,61
|
|KARSN
|5,35
|615.623.202
|% 7,21
|
|SKBNK
|1,48
|134.333.550
|% 1,37
|
|ODAS
|3,82
|343.864.403
|% -0,52
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3242
|7,3282
|% -0,08
|
|Euro
|8,8707
|8,8776
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,0004
|10,0506
|% -0,41
|
|Frank
|8,2091
|8,2585
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9486
|1,9583
|% -0,05
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|8,76
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.936
|-28,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-30,65
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-14,83
|
|Çeyrek
|698
|714
|-7,41
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|0,26
|