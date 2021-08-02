CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
02.08.2021 12:31
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954088
BIST
13:491.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
13:498,3649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0732
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
13:499,9514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0851
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9258
13:49486,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,73
|Açılış
|: 486,51
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KTSKR
|24,22
|19.743.747
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|16.525.337
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|6.043.141
|% 9,95
|
|BURVA
|25,20
|16.277.250
|% 9,95
|
|DOBUR
|15,48
|2.921.098
|% 9,94
|
|METUR
|6,14
|129.696.067
|% -9,97
|
|KARSN
|4,23
|587.639.318
|% -7,44
|
|MERIT
|15,55
|356.345
|% -7,39
|
|KSTUR
|213,50
|41.931
|% -7,17
|
|SERVE
|14,55
|66.538
|% -6,49
|
|KARSN
|4,23
|587.639.318
|% -7,44
|
|GARAN
|8,58
|486.505.069
|% 0,70
|
|ASELS
|15,96
|473.553.254
|% 2,90
|
|THYAO
|12,95
|355.153.249
|% 1,73
|
|YKBNK
|2,45
|287.046.532
|% 2,51
|
|KARSN
|4,23
|587.639.318
|% -7,44
|
|ODAS
|1,32
|170.946.386
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,45
|287.046.532
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,82
|193.794.429
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,31
|90.008.236
|% -0,76
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3620
|8,3655
|% -0,86
|
|Euro
|9,9250
|9,9764
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,5944
|11,6526
|% -0,87
|
|Frank
|9,2032
|9,2587
|% -0,81
|
|Riyal
|2,2229
|2,2341
|% -0,90
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-5,67
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,11
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.286
|-29,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-47,79
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-23,11
|
|Çeyrek
|776
|794
|-11,56
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|-1,03
|