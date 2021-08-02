CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
02.08.2021 12:31
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954090
BIST
13:491.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
13:498,3649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0732
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
13:499,9514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0851
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9258
13:49486,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,73
|Açılış
|: 486,51
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KTSKR
|24,22
|19.725.097
|% 9,99
|
|BURVA
|25,20
|16.277.250
|% 9,95
|
|INTEM
|39,56
|6.003.502
|% 9,95
|
|DOBUR
|15,48
|2.917.832
|% 9,94
|
|IZFAS
|6,15
|15.633.279
|% 9,63
|
|METUR
|6,14
|129.692.008
|% -9,97
|
|KARSN
|4,22
|584.381.674
|% -7,66
|
|MERIT
|15,55
|356.345
|% -7,39
|
|KSTUR
|213,50
|41.931
|% -7,17
|
|SERVE
|14,55
|66.538
|% -6,49
|
|KARSN
|4,22
|584.381.674
|% -7,66
|
|ASELS
|15,97
|472.413.837
|% 2,97
|
|GARAN
|8,56
|427.450.438
|% 0,47
|
|THYAO
|12,97
|350.108.673
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,44
|278.741.735
|% 2,09
|
|KARSN
|4,22
|584.381.674
|% -7,66
|
|ODAS
|1,32
|170.712.189
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,44
|278.741.735
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,82
|193.614.239
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|89.836.079
|% 0,00
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3620
|8,3655
|% -0,86
|
|Euro
|9,9250
|9,9764
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,5813
|11,6394
|% -0,98
|
|Frank
|9,1942
|9,2496
|% -0,91
|
|Riyal
|2,2205
|2,2316
|% -1,01
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-5,87
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-5,14
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.287
|-28,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|-38,22
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-18,49
|
|Çeyrek
|779
|796
|-9,24
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|-0,99
|