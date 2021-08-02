CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
02.08.2021 12:31
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954091
BIST
13:501.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
13:508,3649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0732
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
13:509,9514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0851
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9258
13:50486,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,73
|Açılış
|: 486,51
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler13:48
|KTSKR
|24,22
|19.744.207
|% 9,99
|
|INTEM
|39,56
|6.045.119
|% 9,95
|
|BURVA
|25,20
|16.277.250
|% 9,95
|
|DOBUR
|15,48
|2.923.683
|% 9,94
|
|IZFAS
|6,16
|16.596.455
|% 9,80
|
|METUR
|6,14
|129.703.754
|% -9,97
|
|KARSN
|4,22
|587.738.689
|% -7,66
|
|MERIT
|15,55
|356.345
|% -7,39
|
|KSTUR
|213,50
|41.931
|% -7,17
|
|SERVE
|14,55
|66.538
|% -6,49
|
|KARSN
|4,22
|587.738.689
|% -7,66
|
|GARAN
|8,58
|486.857.066
|% 0,70
|
|ASELS
|15,94
|474.152.079
|% 2,77
|
|THYAO
|12,94
|355.482.353
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,44
|291.469.160
|% 2,09
|
|KARSN
|4,22
|587.738.689
|% -7,66
|
|ODAS
|1,31
|171.019.769
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,44
|291.469.160
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,81
|193.852.304
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,32
|90.042.146
|% 0,00
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3624
|8,3653
|% -0,86
|
|Euro
|9,9460
|9,9524
|% -0,84
|
|Sterlin
|11,5933
|11,6515
|% -0,88
|
|Frank
|9,2032
|9,2586
|% -0,81
|
|Riyal
|2,2230
|2,2342
|% -0,90
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-4,97
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.286
|-29,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|-42,94
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-20,77
|
|Çeyrek
|778
|795
|-10,38
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,43
|74,43
|-0,98
|