CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
02.08.2021 12:42
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954105
BIST
14:011.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:018,3633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0748
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
14:019,9514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0851
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9258
14:01486,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -5,87
|Açılış
|: 486,37
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:01
|KTSKR
|24,22
|19.754.428
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|16.895.918
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|6.050.302
|% 9,95
|
|BURVA
|25,20
|16.277.905
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|129.802.541
|% -9,97
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,22
|597.708.553
|% -7,66
|
|KSTUR
|216,10
|74.346
|% -6,04
|
|KARYE
|10,30
|39.317.376
|% -5,50
|
|THYAO
|12,90
|368.924.294
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,44
|322.159.407
|% 2,09
|
|SISE
|7,66
|208.238.350
|% 0,92
|
|EKGYO
|1,80
|208.040.356
|% -1,10
|
|ODAS
|1,32
|173.588.807
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,44
|322.159.407
|% 2,09
|
|ODAS
|1,32
|173.588.807
|% -1,07
|
|EKGYO
|1,80
|208.040.356
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,32
|90.283.279
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,60
|59.563.417
|% 0,00
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3598
|8,3633
|% -0,89
|
|Euro
|9,9444
|9,9514
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,5903
|11,6484
|% -0,90
|
|Frank
|9,2079
|9,2634
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2236
|2,2347
|% -0,87
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-4,97
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.286
|-29,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|-42,94
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-20,77
|
|Çeyrek
|778
|795
|-10,38
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,43
|74,43
|-0,98
|