CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
02.08.2021 12:42
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954107
BIST
14:471.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:478,3568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0813
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
14:479,9398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0967
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9206
14:47485,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,27
|Açılış
|: 485,97
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:47
|KTSKR
|24,22
|20.194.335
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.019.213
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.405.972
|% 9,95
|
|INTEM
|39,56
|6.214.120
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.017.931
|% -9,97
|
|KARYE
|9,86
|67.273.364
|% -9,54
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,20
|618.973.262
|% -8,10
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,20
|618.973.262
|% -8,10
|
|GARAN
|8,56
|571.681.085
|% 0,47
|
|ASELS
|15,93
|541.186.181
|% 2,71
|
|THYAO
|12,91
|403.017.326
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,45
|350.847.155
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,45
|350.847.155
|% 2,51
|
|KARSN
|4,20
|618.973.262
|% -8,10
|
|ODAS
|1,32
|182.934.531
|% -1,07
|
|EKGYO
|1,81
|237.825.049
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,32
|92.591.985
|% 0,00
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3535
|8,3568
|% -0,96
|
|Euro
|9,9328
|9,9398
|% -0,96
|
|Sterlin
|11,5812
|11,6393
|% -0,98
|
|Frank
|9,1898
|9,2452
|% -0,95
|
|Riyal
|2,2213
|2,2324
|% -0,98
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,99
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|-46,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-47,79
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-23,11
|
|Çeyrek
|776
|794
|-11,56
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,54
|74,54
|-0,87
|
Seans Raporu
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