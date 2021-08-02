CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
02.08.2021 12:31
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954094
BIST
14:261.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:268,3574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0807
|Açılış
|: 8,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
14:269,9399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0966
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9254
14:26486,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -6,17
|Açılış
|: 486,07
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:26
|KTSKR
|24,22
|19.894.250
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|16.978.127
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.348.919
|% 9,95
|
|INTEM
|39,56
|6.202.806
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|132.541.503
|% -9,97
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARYE
|10,03
|55.457.261
|% -7,98
|
|KARSN
|4,21
|614.207.446
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|614.207.446
|% -7,88
|
|GARAN
|8,57
|567.014.791
|% 0,59
|
|ASELS
|15,94
|494.090.025
|% 2,77
|
|THYAO
|12,91
|391.280.239
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,44
|347.876.390
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|347.876.390
|% 2,09
|
|KARSN
|4,21
|614.207.446
|% -7,88
|
|ODAS
|1,31
|178.263.146
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|211.696.694
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,32
|91.401.643
|% 0,00
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3534
|8,3574
|% -0,96
|
|Euro
|9,9316
|9,9399
|% -0,96
|
|Sterlin
|11,5867
|11,6448
|% -0,93
|
|Frank
|9,1960
|9,2514
|% -0,89
|
|Riyal
|2,2224
|2,2336
|% -0,92
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,18
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-43,51
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,04
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,52
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
|
Seans Raporu
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